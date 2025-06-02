Reuters раскрыл детали украинского меморандума о прекращении огня

• Отказ Киева от обязательств по нейтралитету: возможность вступления в ЕС и НАТО «зависит от консенсуса внутри альянса». Никакие ограничения не могут быть наложены на численность, размещение или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных стран на территории Украины.