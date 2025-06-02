Reuters раскрыл детали украинского меморандума о прекращении огня

Предложения Украины содержат безусловное прекращение огня, обмен всех пленных и определение линии боевого соприкосновения как отправной точки для переговоров. Киев отказывается брать на себя обязательства по нейтралитету.
Агентство Reuters опубликовало полный текст украинского меморандума о прекращении огня, который будет обсужден 2 июня на переговорах в Стамбуле. Российский меморандум также будет представлен на этих переговорах, как ранее сообщал МИД.
Документ Украины состоит из пяти разделов: «Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров», «Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров», «Прекращение огня», «Меры по укреплению доверия» и «Встреча лидеров».
В первом разделе перечислены основные принципы переговоров:
• «Полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море» — это условие для начала мирных переговоров. Установленный режим должен действовать минимум 30 дней с возможностью продления, а мониторинг будет осуществляться под руководством США с участием третьих стран.
• «Меры по укреплению доверия»: обмен пленными «всех на всех» и другие меры.
• «Недопущение повторной агрессии» через создание «постоянной основы для прочного мира и безопасности».
• «Гарантии безопасности» для Украины и участие международного сообщества в переговорах (с упоминанием Европы и США).
• Отказ Киева от обязательств по нейтралитету: возможность вступления в ЕС и НАТО «зависит от консенсуса внутри альянса». Никакие ограничения не могут быть наложены на численность, размещение или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных стран на территории Украины.
• Международное сообщество не признает контроль России над территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года. Линия соприкосновения будет служить отправной точкой для переговоров, а территориальные вопросы будут обсуждаться только после полного и безусловного прекращения огня.
• Частичное, поэтапное снятие санкций с России с возможностью их возобновления. Замороженные суверенные активы России будут использованы для восстановления или останутся замороженными до выплаты репараций.
Встреча лидеров двух стран необходима для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования, включая:
• Постоянное прекращение боевых действий, мониторинг перемирия и санкции за его нарушение.
• Гарантии безопасности.
• Территориальные вопросы.
• Экономические вопросы, компенсации и восстановление.
• Ответственность за нарушение соглашений.
Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ планирует подробно изложить позицию по украинскому регулированию 2 июня.