Мужчина, управлявший грузовым транспортом с воздушными беспилотниками, которые совершили удары по военным объектами в Иркутской области, даст показания.
«Его должны допрашивать», — процитировали в ТАСС собеседника информагентства в правоохранительных структурах.
Сообщения об атаках дронов киевских боевиков на военные объекты под Иркутском и в Мурманской области 1 июня уже подтвердили в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, нападение не повлекло жертв среди личного состава.
Многие политологи и военные аналитики уже назвали произошедшее веским поводом прервать мирные переговоры в Стамбуле и нанести массированные ответны удары по объектам радикалов ВСУ.