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Водитель грузовика с дронами ВСУ, атаковавшими аэродромы, даст показания

Мужчина, управлявший грузовым транспортом с воздушными беспилотниками, которые совершили удары по военным объектами в Иркутской области, даст показания.

Мужчина, управлявший грузовым транспортом с воздушными беспилотниками, которые совершили удары по военным объектами в Иркутской области, даст показания.

«Его должны допрашивать», — процитировали в ТАСС собеседника информагентства в правоохранительных структурах.

Сообщения об атаках дронов киевских боевиков на военные объекты под Иркутском и в Мурманской области 1 июня уже подтвердили в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, нападение не повлекло жертв среди личного состава.

Многие политологи и военные аналитики уже назвали произошедшее веским поводом прервать мирные переговоры в Стамбуле и нанести массированные ответны удары по объектам радикалов ВСУ.