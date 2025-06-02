В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

Участие КНДР в специальной военной операции (СВО) дало Пхеньяну возможность не только опробовать оружие в реальных условиях, но и оценить эффективность личного состава и накопить ценный боевой опыт. Аналитики считают, что при поддержке Москвы Северная Корея сможет значительно ускорить реализацию своей программы модернизации вооружений. Об этом сообщает New York Times (NYT).