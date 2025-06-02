В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

«Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век», — отметил эксперт Ян Ук из Асанского института политических исследований в Сеуле.
Специалисты считают, что Пхеньян получает уникальный доступ к знаниям о современных войнах, что может усилить позиции страны на международной арене.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын провёл масштабные учения военно-воздушных сил страны, акцентируя внимание на отработке наступательных действий и системах противовоздушной обороны, в том числе отражении атак с применением дронов. Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи, в ходе визита в авиаполк 1-й гвардейской ВВС-дивизии Ким призвал армию поддерживать полную боевую готовность на случай любой угрозы.