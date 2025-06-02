Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный напал на участников марша в поддержку Израиля в Колорадо

Неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в участников шествия в память об израильских заложниках в секторе Газа, которое проходило в американском городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Как сообщили в CBS, полиция эвакуировала несколько кварталов вблизи места происшествия. Точное число пострадавших и информация об их состоянии не приводятся.

Начальник местного отделения полиции Стивен Редферн сообщил о задержании подозреваемого. Его личность еще не была установлена. Его направили в больницу, так как он получил небольшие травмы.

Директор ФБР Кэш Пател назвал случившееся «террористической атакой» добавив, что агенты ведомства и сотрудники местных правоохранительных органов работают на месте происшествия.