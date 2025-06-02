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В Совфеде рассказали о неизбежности наказания за атаки по России: «ответ будет»

Клишас: ответ на атаки по России должен быть и будет.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале заявил о неизбежности ответных мер России на атаки, произошедшие 1 июня.

«Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», — пояснил Клишас.

Напомним, что согласно заявлению Минобороны РФ, украинские силы осуществили атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах России.

В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были успешно отражены.

При этом в результате атак в Мурманской и Иркутской областях возникли возгорания авиационной техники, которые оперативно ликвидировали. В ведомстве подчеркнули отсутствие человеческих жертв.

Накануне в Минобороны сообщили, что удалось задержать нескольких участников организации атак на российские авиабазы, которые, по оперативным данным, координировались с украинской стороны.