Британия построит 12 субмарин для сдерживания России

Официальное объявление о строительстве новых подводных лодок будет сделано премьер-министром Великобритании Китом Стармером 2 июня в рамках представления стратегического обзора оборонной политики. Этот документ, который готовился несколько месяцев, будет содержать 62 рекомендации по укреплению обороны и определять основные угрозы для страны. «Данный стратегический обзор обеспечит готовность Великобритании к современным вызовам, а наши вооруженные силы получат необходимое оборудование для защиты страны», — говорится в сообщении.