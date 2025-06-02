Великобритания планирует построить 12 атакующих атомных подводных лодок для противодействия России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Флот будет пополнен подводными лодками типа SSN-AUKUS, которые будут оснащены ядерными силовыми установками и обычным вооружением. Эти субмарины разрабатываются в рамках военного альянса AUKUS, объединяющего Австралию, Великобританию и США.
«Наши выдающиеся подводники круглосуточно выполняют боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы осознаем, что угрозы растут, и нам необходимо принимать решительные меры для сдерживания российской агрессии», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Официальное объявление о строительстве новых подводных лодок будет сделано премьер-министром Великобритании Китом Стармером 2 июня в рамках представления стратегического обзора оборонной политики. Этот документ, который готовился несколько месяцев, будет содержать 62 рекомендации по укреплению обороны и определять основные угрозы для страны. «Данный стратегический обзор обеспечит готовность Великобритании к современным вызовам, а наши вооруженные силы получат необходимое оборудование для защиты страны», — говорится в сообщении.
В соответствии с рекомендациями разработчиков обзора, правительство возьмет на себя ряд обязательств. Среди них — переход к состоянию готовности к ведению боевых действий для сдерживания угроз и повышения безопасности в евроатлантическом регионе, увеличение запасов боеприпасов, закупка до 7 тысяч единиц дальнобойного оружия, создание нового киберкомандования и улучшение условий жизни британских военнослужащих.
Посольство России в Великобритании ранее заявляло, что Россия не представляет угрозы для Соединенного Королевства. По мнению дипломатов, подобные заявления британских властей лишь отвлекают внимание от ухудшающихся социально-экономических проблем в стране и служат оправданием для увеличения военных расходов на фоне строгой бюджетной экономии.