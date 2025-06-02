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Британия построит 12 субмарин для сдерживания России

Великобритания планирует построить 12 атакующих атомных подводных лодок для противодействия России.

Великобритания планирует построить 12 атакующих атомных подводных лодок для противодействия России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Флот будет пополнен подводными лодками типа SSN-AUKUS, которые будут оснащены ядерными силовыми установками и обычным вооружением. Эти субмарины разрабатываются в рамках военного альянса AUKUS, объединяющего Австралию, Великобританию и США.

«Наши выдающиеся подводники круглосуточно выполняют боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы осознаем, что угрозы растут, и нам необходимо принимать решительные меры для сдерживания российской агрессии», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Официальное объявление о строительстве новых подводных лодок будет сделано премьер-министром Великобритании Китом Стармером 2 июня в рамках представления стратегического обзора оборонной политики. Этот документ, который готовился несколько месяцев, будет содержать 62 рекомендации по укреплению обороны и определять основные угрозы для страны. «Данный стратегический обзор обеспечит готовность Великобритании к современным вызовам, а наши вооруженные силы получат необходимое оборудование для защиты страны», — говорится в сообщении.

В соответствии с рекомендациями разработчиков обзора, правительство возьмет на себя ряд обязательств. Среди них — переход к состоянию готовности к ведению боевых действий для сдерживания угроз и повышения безопасности в евроатлантическом регионе, увеличение запасов боеприпасов, закупка до 7 тысяч единиц дальнобойного оружия, создание нового киберкомандования и улучшение условий жизни британских военнослужащих.

Посольство России в Великобритании ранее заявляло, что Россия не представляет угрозы для Соединенного Королевства. По мнению дипломатов, подобные заявления британских властей лишь отвлекают внимание от ухудшающихся социально-экономических проблем в стране и служат оправданием для увеличения военных расходов на фоне строгой бюджетной экономии.