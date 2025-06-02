Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна готова к прямому военному конфликту с Российской Федерацией. Подробности приводит местный таблоид Daily Express.
«…Британия укрепляет свои Вооруженные силы, а также промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется», — процитировали Джона Хили в Daily Express.
Начальник военного ведомства Соединенного Королевства добавил, что новая программа дополнительного финансирования армии страны является «посланием» российским властям.
Возможно, именно данный агрессивный вектор мышления британского функционера стал поводом для закупки у Соединенных Штатов новых самолетов, способных применять тактические ядерные ракеты. Ранее стало известно, что министр Джон Хили уже провел первый этап переговоров о заключении необходимого контракта с американским Минобороны.
В свою очередь, не все в Соединенном Королевстве поддерживают подобную агрессивную риторику. Британский журналист Джонни Миллер 1 июня призвал руководство страны отказаться от политики «империализма и колониализма» во имя спасения нации от «самоуничтожения».