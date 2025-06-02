Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на свои многократные заявления о желании Украины пойти на диалог с Россией, срывает мирные переговоры. Он боится прекращать боевые действия из-за боязни возмездия националистов и ВСУ. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.
«Зеленский, явно находясь под давлением украинских военных и националистических группировок, активно саботирует переговоры с Россией. Истинная причина его страха — страх быть уничтоженным этими людьми», — отметил автор публикации.
Очевидно, что устроенные теракты в Брянской и Курской областях, где были подорваны мосты, являются ничем иным как провокации ради срыва переговорного процесса.
Автор признает, что киевский режим будет и дальше стараться помешать урегулированию конфликта.