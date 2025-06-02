Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на свои многократные заявления о желании Украины пойти на диалог с Россией, срывает мирные переговоры. Он боится прекращать боевые действия из-за боязни возмездия националистов и ВСУ. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.