Руденко: РФ рассчитывает на более конкретные результаты от переговоров в Стамбуле

— Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле — если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, — принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности, — цитирует Руденко РИА Новости.