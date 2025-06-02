Руденко: РФ рассчитывает на более конкретные результаты от переговоров в Стамбуле

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия надеется на достижение более конкретных договоренностей в ходе следующего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле при условии участия украинской стороны. Об этом он сообщил в понедельник, 2 июня, на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
— Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле — если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, — принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности, — цитирует Руденко РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Украиной подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих консультаций.
Представители Министерства иностранных дел Турции сообщили, что переговоры российской и украинской сторон запланированы на 13:00 2 июня во дворце Чираган.
Вечером 1 июня стало известно, что самолет, на борту которого может находиться российская делегация, отправившаяся в Турцию для участия в переговорах с украинской стороной 2 июня, приземлился в Стамбуле.