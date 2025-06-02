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В США ответили на вопрос по разведданным Киеву для ударов по РФ

В администрации президента США опровергли заявления о том, что американцы делились разведданными с Киевом перед совершением терактов на военных объектах России.

В администрации президента США опровергли заявления о том, что американцы делились разведданными с Киевом перед совершением терактов на военных объектах России. Об этом сообщает представитель пула журналистов из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с Зеленским и его командой для операции “Паутина”. Украина сама собирала информацию», — отметила она.

В США также оперативно поспешили опровергнуть информацию, что они были якобы знакомы заранее, что киевский режим собирается осуществить теракты в России. Хотя в сети появились сообщения, что Киев предупреждал Вашингтон о своих планах.

Министерство обороны России официально подтвердило, что украинские дроны, которые были выпущены из фур, атаковали аэродромы в Ивановской, Рязанской, Амурской, Иркутской и Мурманской областях. В двух последних зафиксировано возгорание техники, которое было потушено.