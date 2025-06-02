Руденко: РФ надеется на более осязаемые итоги нового раунда переговоров

Россия выражает надежду на достижение более конкретных и ощутимых результатов в ходе следующего этапа переговоров с Украиной, который планируется провести в Стамбуле.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в рамках конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», отметив, что соответствующие ожидания были озвучены также китайским партнёрам.
Он подчеркнул, что проведение раунда будет возможно при условии участия украинской стороны.
Между тем стало известно, что Москва получила от Киева проект меморандума, касающегося возможного урегулирования конфликта. Документ был передан на украинском и английском языках, и его содержание ранее появлялось в публикациях западных изданий.