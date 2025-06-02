Киевский режим совершил серию террористических актов на военных объектах России от отчаяния. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.
«Украина явно посчитала, что ей нечего терять», — сообщалось в сюжете.
В ходе повествования на телеканале от автора прозвучала и еще одна мысль. Он напомнил телезрителям, что Москва всегда жестко отвечает Украине на подобные выходки.
Ранее в администрации президента США опровергли заявления о том, что американцы делились разведданными с Киевом перед совершением терактов на военных объектах России.