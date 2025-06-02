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В Британии назвали причину терактов Киева против РФ

Киевский режим совершил серию террористических актов на военных объектах России от отчаяния.

Киевский режим совершил серию террористических актов на военных объектах России от отчаяния. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

«Украина явно посчитала, что ей нечего терять», — сообщалось в сюжете.

В ходе повествования на телеканале от автора прозвучала и еще одна мысль. Он напомнил телезрителям, что Москва всегда жестко отвечает Украине на подобные выходки.

Ранее в администрации президента США опровергли заявления о том, что американцы делились разведданными с Киевом перед совершением терактов на военных объектах России.