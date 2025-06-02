Экзитпол показал лидерство мэра Варшавы на выборах президента Польши

Кандидат от правящей в Польше коалиции «Гражданской платформы», мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидирует во втором туре выборов главы государства, следует из результатов экзитпола (опроса избирателей), распространенных польским телеканалом TVP Info.
Согласно этим данным, политик набирает 50,3% голосов. Другой претендент на пост президента — Кароль Навроцкий, который представляет оппозиционную партию «Право и справедливость», заручается поддержкой 49,7% избирателей.
Тшасковский в ходе выступления в избирательном штабе уже объявил о своей победе на выборах. Он уточнил, что достиг этого результата «на грани».
Навроцкий, в свою очередь, сообщил, что не сомневается в своём успехе. Официальные итоги голосования будут объявлены 2 июня.
Напомним, первый тур выборов президента Польши состоялся 18 мая. Помимо Тшасковского и Навроцкого в них участвовали ещё 11 кандидатов. Мэр Варшавы получил 31,1% голосов, претендент от «Права и справедливости» — 29,7% голосов.