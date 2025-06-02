В КНДР назвали нарушением суверенитета доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Участие северокорейских военных в специальной военной операции России на Украине принесло КНДР пользу, так как страна смогла испытать своё оружие. Такое мнение выразили журналисты The New York Times.
Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сообщал, что воины КНДР защищали Курскую область, как свою Родину.
Министр госбезопасности республики Ли Чхан Дэ отмечал, что военные России и КНДР показали братство, освободив курское приграничье.