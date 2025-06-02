Политик считает, что Зеленский боится завершать конфликт, так как не хочет потерять власть. Также после прекращения огня элиты не смогут больше набивать карманы за счет Киева. Филиппо добавил, что Киев и ЕС стягивают Россию к Третьей мировой войне.