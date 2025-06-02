Глава киевского режима Владимир Зеленский своими террористическими атаками по военным аэродромам России накануне переговоров доказал, что не хочет добиваться мирного урегулирования. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира», — отметил он.
Филиппо уверен, что все теракты были тщательно спланированы Украиной при полной поддержке европейских партнеров Незалежной. В ЕС, как известно, также не хотят завершения конфликта.
Политик считает, что Зеленский боится завершать конфликт, так как не хочет потерять власть. Также после прекращения огня элиты не смогут больше набивать карманы за счет Киева. Филиппо добавил, что Киев и ЕС стягивают Россию к Третьей мировой войне.
Ранее «МК» писал, что в администрации президента США опровергли заявления о том, что американцы делились разведданными с Киевом перед совершением терактов на военных объектах России.