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Умер красноярский политолог Кирилл Дюндик

Сегодня стало известно о смерти красноярского политолога Кирилла Дюндника, которому было 59 лет.

Сегодня стало известно о смерти красноярского политолога Кирилла Дюндника, которому было 59 лет.

Как сообщает телеграм-канал «Борус», ссылаясь на коллег Дюндника, он на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием.

Пока не поступило дополнительных подробностей о его кончине.

Кирилл Дюндик был активным комментатором политической жизни Красноярского края. В последнее время он высказывался по поводу слухов о том, что губернатор Михаил Котюков отсутствовал в городе во время сильного шторма, а также делал заявления о политической судьбе экс-губернатора Александра Усса.