Умер красноярский политолог Кирилл Дюндик

Кирилл Дюндик был активным комментатором политической жизни Красноярского края. В последнее время он высказывался по поводу слухов о том, что губернатор Михаил Котюков отсутствовал в городе во время сильного шторма, а также делал заявления о политической судьбе экс-губернатора Александра Усса.