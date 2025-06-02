Умер красноярский политолог Кирилл Дюндик

Сегодня стало известно о смерти красноярского политолога Кирилла Дюндника, которому было 59 лет.
Как сообщает телеграм-канал «Борус», ссылаясь на коллег Дюндника, он на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием.
Пока не поступило дополнительных подробностей о его кончине.
Кирилл Дюндик был активным комментатором политической жизни Красноярского края. В последнее время он высказывался по поводу слухов о том, что губернатор Михаил Котюков отсутствовал в городе во время сильного шторма, а также делал заявления о политической судьбе экс-губернатора Александра Усса.