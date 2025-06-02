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Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии ведут борьбу с церковью

Молдавское руководство проводит агрессивную антицерковную политику, подрывая христианские ценности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости сказал экс-премьер республики Василий Тарлев.

«Священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов», — подчеркнул он.

Также Тарлев обратил внимание на поддержку современными властями страны мероприятий, связанных с ЛГБТ*.

Ранее архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинёва, когда он собирался отправиться с паломничеством по святым местам Турции.

Маркелл заявил, что в Молдавии на священников оказывается давление за посещение паломнических мест в России.

Депутат «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфусс назвал срыв прозападными властями Молдавии поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнём актом гибридной войны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.