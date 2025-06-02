Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии ведут борьбу с церковью

Об этом РИА Новости сказал экс-премьер республики Василий Тарлев.
«Священников вызывают на допросы, на них оказывается давление со стороны спецслужб, полиции, судебных органов», — подчеркнул он.
Также Тарлев обратил внимание на поддержку современными властями страны мероприятий, связанных с ЛГБТ*.
Ранее архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинёва, когда он собирался отправиться с паломничеством по святым местам Турции.
Маркелл заявил, что в Молдавии на священников оказывается давление за посещение паломнических мест в России.
Депутат «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфусс назвал срыв прозападными властями Молдавии поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнём актом гибридной войны.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.