Министерство обороны подало два иска к «Военторгу»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с акционерного общества «Военторг» сумму в 134 тыс. 481 рублей по двум новым искам. Глава компании, Владимир Павлов, в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда.