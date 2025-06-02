Министерство обороны подало два иска к «Военторгу»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с акционерного общества «Военторг» сумму в 134 тыс. 481 рублей по двум новым искам. Глава компании, Владимир Павлов, в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда.
Согласно заявлению Арбитражного суда Москвы, исковые требования от Министерства обороны к «Военторгу» составляют указанную сумму. Уточняется, что новые иски были поданы 26 и 28 мая.
Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал Павлова и бывшего генерального директора «Военторг-ретейла» Тимура Исакова, а позже были задержаны еще трое фигурантов дела.
Минобороны также предъявило тульскому КБП претензии на почти 9 млрд рублей.