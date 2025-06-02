Минобороны Великобритании анонсировало обновление подводного флота страны

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах заключены контракты с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния». Общий объём финансирования, выделенного Пентагоном на этот проект, составляет 18,4 миллиарда долларов. Данные средства предназначены для создания новейших образцов военно-морской техники.