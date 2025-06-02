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Минобороны Великобритании анонсировало обновление подводного флота страны

Великобритания намерена значительно расширить и модернизировать свой подводный флот. Министр обороны страны Джон Хили сообщил о планах по строительству до 12 атомных подводных лодок нового поколения. Информация поступила из официального релиза, опубликованного на сайте британского военного ведомства.

Источник: Life.ru

По словам министра, новые подводные суда должны будут заменить действующие, начиная с конца следующего десятилетия. В релизе также подчёркивается, что лодки будут нести неядерное вооружение.

«В настоящее время Великобритания планирует эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые с конца 2030-х годов будут заменяться увеличенным флотом до 12 подводных лодок SSN-AUKUS», — заявил Хили.

Агентство «Рейтер», ссылаясь на данные, полученные от источников, утверждает, что Великобритания планирует реализовывать этот проект в рамках трёхстороннего партнёрства AUKUS, в котором также участвуют США и Австралия.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах заключены контракты с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния». Общий объём финансирования, выделенного Пентагоном на этот проект, составляет 18,4 миллиарда долларов. Данные средства предназначены для создания новейших образцов военно-морской техники.