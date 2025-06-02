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В СМИ заявили, что саммит G7 в июне будет напряженным из-за характера Трампа

Члены клуба межгосударственного сотрудничества «Большая семерка» (G7) откажутся от традиционной процедуры составления совместного коммюнике из-за натянутых отношений лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа с главами других государств.

Члены клуба межгосударственного сотрудничества «Большая семерка» (G7) откажутся от традиционной процедуры составления совместного коммюнике из-за натянутых отношений лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа с главами других государств. С такой информацией выступило издание Nikkei Asia.

По имеющимся данным, одним из камней преткновения между американским Президентом и ведущими функционерами G7 стал вопрос взаимоотношений с Российской Федерацией и тема мировой экономики.

Тем не менее в Nikkei не пояснили, в чем именно заключаются данные разногласия. Однако журналисты также добавили, что вместо единого коммюнике «Большая семерка» представит несколько отдельных заявлений, посвященных темам актуальной мировой повестки дня.

В свою очередь, ранее инсайдеры заявили, что члены G7 собираются согласовать очередное снижение цен, запрашиваемых их странами за покупку нефти российской марки. По имеющейся информации, стоимость барреля может упасть с 60 долларов до 40.