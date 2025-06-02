Стало известно, на каком направлении ВСУ бросают позиции без боя

«Сейчас мы выполняем боевые задачи на краматорско-дружковском направлении. Буквально полгода назад, когда мы только пришли на направление, противник чувствовал себя вальяжно, но сейчас он слаб, отходит. Воевать особо не хотят», — подчеркнул собеседник агентства.