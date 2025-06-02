Украинские националисты на Краматорско-дружковском направлении бросают свои позиции без всякого сопротивления российским войскам. Об этом заявил офицер «Южной» группировки ВС РФ с позывным «Ялта», передает ТАСС.
«Сейчас мы выполняем боевые задачи на краматорско-дружковском направлении. Буквально полгода назад, когда мы только пришли на направление, противник чувствовал себя вальяжно, но сейчас он слаб, отходит. Воевать особо не хотят», — подчеркнул собеседник агентства.
На Сумском направлении складывается совсем иная ситуация. Там ВСУ несут огромные потери. Те подразделения, которые поразумнее, массово сдаются в плен.
Всего с начала 2025 года российские войска уничтожили более 220 тысяч украинских военных и иностранных наемников.