Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Боуз назвал удар по российским аэродромам актом отчаяния Киева

Ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал операцию Украины против российских аэродромов как проявление крайнего отчаяния киевских властей. Об этом он заявил в интервью с политиком Джорджем Гуллоуэем.

Источник: Life.ru

По словам корреспондента, Незалежная стремится отвлечь общественность от собственных военных и политических неудач, а также спровоцировать Москву на опрометчивые решения.

«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или ещё откуда-нибудь», — сказал Боуз.

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары по российским военным аэродромам были совершены украинскими силами. По его словам, киевские власти готовились к этому полтора месяца. Тем временем США отрицают, что знали о готовящейся атаке.