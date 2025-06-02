По словам корреспондента, Незалежная стремится отвлечь общественность от собственных военных и политических неудач, а также спровоцировать Москву на опрометчивые решения.
«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или ещё откуда-нибудь», — сказал Боуз.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары по российским военным аэродромам были совершены украинскими силами. По его словам, киевские власти готовились к этому полтора месяца. Тем временем США отрицают, что знали о готовящейся атаке.