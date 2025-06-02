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Кандидат в президенты Польши Тшасковский выиграл выборы на участке в РФ

В пункте для голосования в польском посольстве в Москве проголосовали 127 избирателей.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую в его стране коалицию «Гражданской платформы», выиграл выборы на избирательном участке, который находится в Москве, свидетельствует информация польской избирательной комиссии.

Речь идёт о единственном в России пункте для голосования, открытом в посольстве республики в РФ. Этот участок посетили 127 избирателей.

При этом за Тшасковского отдали свои голоса 81 человек (63,78%). Его соперника, представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, поддержали 46 избирателей (36,22%).

По сведениям избиркома Польши, комиссии на местах обработали более 87% бюллетеней.

Напомним, ранее экзитполы (опрос избирателей, выходящих с пунктов для голосования) показывали, что на выборах польского президента выигрывает Рафал Тшасковский, за которого набирали 50,3% голосов. Навроцкий заручился поддержкой 49,7% опрошенных.