Глава МО Хили: Британия построит до 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Официальное заявление о начале строительства ожидается 2 июня и будет озвучено премьер-министром Киром Стармером в ходе презентации стратегического оборонного обзора. Документ, над которым работали в течение нескольких месяцев, включает 62 рекомендации, направленные на укрепление национальной безопасности. Среди них — повышение боеготовности, пополнение арсеналов, закупка до 7 тысяч британских единиц дальнобойного вооружения, формирование нового киберкомандования и улучшение условий службы для военнослужащих.