Великобритания намерена расширить свой военно-морской флот за счёт строительства двенадцати новых атомных подводных лодок с ударным потенциалом, как указано в официальной публикации на сайте британского правительства.
Эти субмарины, оснащённые ядерной силовой установкой и обычным вооружением, будут созданы в рамках альянса AUKUS, объединяющего Австралию, Великобританию и США.
Проект подлодок SSN-AUKUS рассматривается как часть стратегии по усилению обороноспособности страны на фоне растущей геополитической напряжённости. Британское руководство подчёркивает необходимость принятия активных мер в условиях усиливающихся угроз, в частности со стороны России. Министр обороны Джон Хили отметил важность постоянной боевой готовности Королевского флота и необходимость наращивания потенциала сдерживания.
Официальное заявление о начале строительства ожидается 2 июня и будет озвучено премьер-министром Киром Стармером в ходе презентации стратегического оборонного обзора. Документ, над которым работали в течение нескольких месяцев, включает 62 рекомендации, направленные на укрепление национальной безопасности. Среди них — повышение боеготовности, пополнение арсеналов, закупка до 7 тысяч британских единиц дальнобойного вооружения, формирование нового киберкомандования и улучшение условий службы для военнослужащих.
Российская сторона, в свою очередь, через своё посольство в Лондоне заявляла, что не представляет угрозы для Великобритании. По мнению дипмиссии, подобные шаги британских властей служат отвлечением внимания от внутренних социально-экономических проблем и оправданием увеличения оборонных расходов на фоне режима жёсткой экономии.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу в армии США — планируется полностью преобразовать систему закупок и оснастить вооруженные силы дальнобойными ракетами к 2027 году.