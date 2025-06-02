Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали Путина жестким собеседником

Американский президент Дональд Трамп и его спецпосланник Кит Келлог считают обоснованной позицию по Украине главы российского государства Владимира Путина.

Американский президент Дональд Трамп и его спецпосланник Кит Келлог считают обоснованной позицию по Украине главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает Público.

«И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел», — отмечается в публикации.

Автор считает, что российские войска наращивают свое преимущество на поле боя. Это, по его мнению, даст России возможность уже совсем скоро диктовать свои условия на переговорах. Такого расклада боится даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский.

Издание отмечает, что хоть Трамп и был недоволен медленно идущими переговорами и «макиавеллиевской игрой» русских, Америка буде вынуждена выстраивать диалог с Россией.