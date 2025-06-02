В США назвали Путина жестким собеседником

«И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел», — отмечается в публикации.