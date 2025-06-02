Пушков заявил, что глобалисты осознанно заменят коренных британцев приезжими

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал миграционный кризис в Соединенном Королевстве. Своим видением проблемы он поделился в Telegram-канале.
«Правящие круги Британии и впрямь решили “заменить” коренное население на приезжих… Колоссальная операция по переселению народов, которое выдают за стихийное, а на деле является делом рук глобализаторов», — обратил внимание Алексей Пушков.
Данную публикацию сенатор сделал после появления сообщений в СМИ о рекордно высоком объеме финансирования, которое британские власти выделяют на социальную поддержку релокантов. Согласно имеющейся информации, желающие остаться в Соединенном Королевстве иностранцы сейчас совокупно получают порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов из государственного бюджета.
Алексей Пушков подчеркнул, что в истории еще не было подобных прецедентов.
Однако стоит отметить, что не во всех англоязычных странах правящие элиты так лояльно относятся к мигрантам. Ранее стало известно, что Президент Дональд Трамп принял решение депортировать незаконно попавших на территорию Соединенных Штатов иностранцев в Ливию с помощью транспортных кораблей.