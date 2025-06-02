Пушков заявил, что глобалисты осознанно заменят коренных британцев приезжими

Однако стоит отметить, что не во всех англоязычных странах правящие элиты так лояльно относятся к мигрантам. Ранее стало известно, что Президент Дональд Трамп принял решение депортировать незаконно попавших на территорию Соединенных Штатов иностранцев в Ливию с помощью транспортных кораблей.