Доклад группы о сотрудничестве РФ и КНДР является провокацией, заявили в МИД республики.
МИД КНДР обвинил Многостороннюю группу мониторинга за соблюдением санкций в провокации и нарушении принципа суверенитета государств из-за доклада о сотрудничестве между Северной Кореей и Россией. Соответствующее заявление 2 июня распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ведомстве выразили мнение, что доклад был сфабрикован, а сама группа, по словам представителей Пхеньяна, не обладает легитимными основаниями для своей деятельности. «Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР… и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — говорится в заявлении управления по внешней политике МИД КНДР.
В документе отмечается, что все 11 стран, входящих в мониторинговую группу, занимают враждебную позицию к Северной Корее и России. В МИД также напомнили, что никто не предоставлял США и их союзникам полномочий оценивать отношения между независимыми государствами.
Россия принесла военную удачу КНДР, несмотря на действующие международные санкции. С таким заявлением ранее выступила газета The New York Times.