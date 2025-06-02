КНДР разнесла доклад «интриганской организации» о делах с Россией

В ведомстве выразили мнение, что доклад был сфабрикован, а сама группа, по словам представителей Пхеньяна, не обладает легитимными основаниями для своей деятельности. «Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР… и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — говорится в заявлении управления по внешней политике МИД КНДР.