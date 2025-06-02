Турция рассчитывает на подвижки на переговорах о прекращении огня

В администрации президента Турции выразили надежду на то, что намеченные на понедельник переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле окажутся результативными и поспособствуют продвижению в вопросе прекращения боевых действий.
Турецкая сторона считает важным достижение согласованных позиций и продолжение диалога как необходимое условие для прекращения конфликта.
Власти страны подчёркивают готовность предпринять все возможные усилия для содействия мирному процессу, следуя заявленной ранее позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В свою очередь Россия выражает надежду на достижение более конкретных и ощутимых результатов в ходе следующего этапа переговоров с Украиной, который планируется провести в Стамбуле.