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Турция рассчитывает на подвижки на переговорах о прекращении огня

Турция готова сделать всё от нее зависящее в данном направлении.

Источник: Аргументы и факты

В администрации президента Турции выразили надежду на то, что намеченные на понедельник переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле окажутся результативными и поспособствуют продвижению в вопросе прекращения боевых действий.

Турецкая сторона считает важным достижение согласованных позиций и продолжение диалога как необходимое условие для прекращения конфликта.

Власти страны подчёркивают готовность предпринять все возможные усилия для содействия мирному процессу, следуя заявленной ранее позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь Россия выражает надежду на достижение более конкретных и ощутимых результатов в ходе следующего этапа переговоров с Украиной, который планируется провести в Стамбуле.