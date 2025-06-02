Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Слуцкий вступился за красноярца, которого арестовали на Кубани

В полиции рассказали об обстоятельствах задержания.

Источник: Аргументы и факты

Приезжего из Красноярского края арестовали на Кубани за нападение на троих мужчин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, ночью 1 марта 2025 года в Краснодаре на улице Героя Яцкова между 39-летним мужчиной и тремя парнями возник конфликт из неприязненных отношений. Мужчина нанес ранения ножом и произвел выстрелы из травматического пистолета троим парням в возрасте 21, 24 и 28 лет. Пострадавших госпитализировали, нападавшего задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ и поместили под стражу.

Отметим, что за подозреваемого вступился депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Издание РИА Новости со ссылкой на слова политика писало, что мужчина защищал свою семью — жену и двух детей от «выходцев из ближнего зарубежья». Он сказал, что обратится в СК.

Ранее сообщалось о задержании жителя Красноярска, подозреваемого в истязании пасынка.