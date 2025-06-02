Депутат Слуцкий вступился за красноярца, которого арестовали на Кубани

Отметим, что за подозреваемого вступился депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Издание РИА Новости со ссылкой на слова политика писало, что мужчина защищал свою семью — жену и двух детей от «выходцев из ближнего зарубежья». Он сказал, что обратится в СК.