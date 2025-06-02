Депутат Слуцкий вступился за красноярца, которого арестовали на Кубани

Приезжего из Красноярского края арестовали на Кубани за нападение на троих мужчин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на полицию.
Как пишет издание, ночью 1 марта 2025 года в Краснодаре на улице Героя Яцкова между 39-летним мужчиной и тремя парнями возник конфликт из неприязненных отношений. Мужчина нанес ранения ножом и произвел выстрелы из травматического пистолета троим парням в возрасте 21, 24 и 28 лет. Пострадавших госпитализировали, нападавшего задержали.
На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ и поместили под стражу.
Отметим, что за подозреваемого вступился депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Издание РИА Новости со ссылкой на слова политика писало, что мужчина защищал свою семью — жену и двух детей от «выходцев из ближнего зарубежья». Он сказал, что обратится в СК.
Ранее сообщалось о задержании жителя Красноярска, подозреваемого в истязании пасынка.