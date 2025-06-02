«Байден умер в 2020 году и был заменен клоном»: Трамп поделился странной теорией

«Нет никакого #ДжоБайдена — казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа — вот что вы видите. #Демократы не видят разницы», — утверждалось в посте пользователя под псевдонимом llijh, которым поделился Трамп.