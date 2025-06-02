Проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах» внесут в ГД 2 июня

В Государственную думу 2 июня планируется внести законопроект, предусматривающий размещение на главной странице портала «Госуслуги» специальной кнопки безопасности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст инициативы.
Проект направлен на создание дополнительного механизма для экстренной связи с соответствующими службами. Предполагается, что с помощью этой функции пользователи смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу, что повысит оперативность реагирования в критических ситуациях.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил журналистам о скором введении на портале «Госуслуги» функционала, позволяющего пользователям назначать доверенных лиц для усиления безопасности аккаунта и предотвращения мошеннических действий при смене пароля.