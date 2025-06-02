Проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах» внесут в ГД 2 июня

Проект направлен на создание дополнительного механизма для экстренной связи с соответствующими службами. Предполагается, что с помощью этой функции пользователи смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу, что повысит оперативность реагирования в критических ситуациях.