Навроцкий побеждает на выборах в Польше после обработки 99,8% бюллетеней

Согласно данным, Навроцкий набирает 50,9% голосов избирателей, кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 49,1%. После обработки 99,93% бюллетеней расклад не изменился.
Голосование во втором туре президентских выборов в Польше прошло 1 июня. Явка составила 72,8%. Государственная избирательная комиссия объявит официальные результаты 2 июня.
В первом туре президентских выборов, который прошел 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий — 29,54%.