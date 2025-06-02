В МИД России назвали Стамбул отличной площадкой для переговоров

«Предлагать же в такой момент какие-то альтернативные площадки, как мне представляется, не совсем рационально», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает ТАСС. Руденко отметил, что китайская сторона выражает надежду, что действующая стамбульская платформа, признанная обеими сторонами, станет эффективной основой для достижения соглашения.