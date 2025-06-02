Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше все-таки определились с новым президентом

В Польше после многочисленных предсказаний экзитполов и late poll все-таки объявили о победе на президентских выборах оппозиционера Кароля Навроцкого.

В Польше после многочисленных предсказаний экзитполов и late poll все-таки объявили о победе на президентских выборах оппозиционера Кароля Навроцкого. Об этом со ссылкой на избирком сообщает местное телевидение.

После подсчета 99,8% бюллетеней одержал победу Навроцкий с 51-процентным результатом. Тшасковский набрал 49%.

Ранее экзитполы отдавали победу Тшасковскому. Позже по данным late poll лидерство было у Навроцкого. Окончательные результаты после 100-процентного подсчета голосов объявят 2 июня вечером или во вторник.

В первом туре выборов президента с минимальным преимуществом победил представитель правящей коалиции — 31,36%. Оппозиционный кандидат получил от поляков 29,54%.