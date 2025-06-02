«Жужжалка» выдала в эфир слова «Пчелодер», «Боброскот» и «Уткорой»

Стоит отметить, что в последнее время «Радиостанция Судного дня» активизировала эфирную деятельность. 30 мая она выдала порцию таинственных словоформ, включая «лучоторг». Ранее, 26 мая, на ее частотах прозвучали три новых послания в течение суток.