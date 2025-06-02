«Жужжалка» выдала в эфир слова «Пчелодер», «Боброскот» и «Уткорой»

Российская радиостанция УВБ-76, также именуемая «Радиостанцией Судного дня», 1 июня 2025 года озвучила восемь загадочных сообщений. На этот факт указал военкор Борис Рожин, опубликовавший детали в своем Telegram-канале.
Неизвестным адресатам были транслированы слова «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет» и «Боброскот».
Стоит отметить, что в последнее время «Радиостанция Судного дня» активизировала эфирную деятельность. 30 мая она выдала порцию таинственных словоформ, включая «лучоторг». Ранее, 26 мая, на ее частотах прозвучали три новых послания в течение суток.
УВБ-76 — коротковолновая станция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей она именуется «жужжалкой», поскольку 99,99% эфира занимает монотонное гудение. В редкие моменты в эфире звучат закодированные словесные наборы, которые пользователи соцсетей ассоциируют с событиями СВО.
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