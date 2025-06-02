МИД КНДР счел нарушением суверенитета доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

В ответ на обвинения министерство иностранных дел КНДР заявило, что военное сотрудничество с Россией является «законным осуществлением суверенного права» и соответствует статье 51 Устава ООН, которая гарантирует право на индивидуальную или коллективную самооборону. Северная Корея подчеркнула, что ее действия направлены на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, а также на обеспечение мира и стабильности в Евразийском регионе. В заявлении также отмечается, что MSMT является «призрачной группой», состоящей из государств, «враждебно настроенных по отношению к КНДР и Российской Федерации».