В КНДР доклад Запада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна посчитали провокацией

Руководитель управления по внешней политике ведомства заявил, что отчёт является сфальсифицированным, а деятельность группы противоречит основам суверенитета и невмешательства во внутренние дела стран.
«Мы выражаем серьёзную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР, считая меркой свои односторонние и насильственные политические и юридические нормы, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые повлекли бы их безрассудные поведения», — говорится в материале.
ЦТАК подчёркивает, что военно-техническое сотрудничество двух стран реализуется на основе договора о всестороннем стратегическом партнёрстве и положений Устава ООН. КНДР оставляет за собой право принимать ответные меры для защиты суверенитета и интересов в ответ на вмешательство участников мониторинговой группы.
29 мая группа из 11 западных стран, включая США и Южную Корею, опубликовала доклад, где утверждается, что военное сотрудничество России и КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Ранее санкции контролировала другая группа экспертов ООН, чей мандат не продлили.
Ранее американские СМИ писали, что Северная Корея вступает в «стратегический золотой век». В статье отметили, что участие КНДР в специальной военной операции дало Пхеньяну возможность не только опробовать оружие в реальных условиях, но и оценить эффективность личного состава и накопить ценный боевой опыт. Специалисты считают, что Пхеньян получает уникальный доступ к знаниям о современных войнах, что может усилить позиции страны на международной арене.