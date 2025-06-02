В КНДР доклад Запада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна посчитали провокацией

Ранее американские СМИ писали, что Северная Корея вступает в «стратегический золотой век». В статье отметили, что участие КНДР в специальной военной операции дало Пхеньяну возможность не только опробовать оружие в реальных условиях, но и оценить эффективность личного состава и накопить ценный боевой опыт. Специалисты считают, что Пхеньян получает уникальный доступ к знаниям о современных войнах, что может усилить позиции страны на международной арене.