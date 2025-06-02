Сотрудники дипкорпуса Корейской Народно-Демократической Республики подвергли резкой критике заявление представителей Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций относительно дружеских взаимоотношений между их страной и Российской Федерацией. Комментарий дипломатов приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Никто не наделял США и их послушных союзников полномочиями давать оценку легитимным отношениям между суверенными государствами», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел КНДР.
Ранее члены объединения «мониторинга за санкциями» представили материал, посвященный стратегическому взаимодействию руководства Северной Кореи и российских властей. По мнению «многосторонней группы», продолжающееся сотрудничество противоречит постановлениям Совета безопасности Организации Объединенных наций.
Как указали в ЦТАК, подобная агрессивная риторика «повлечет последствия».
Желание представляющих интересы коллективного Запада «групп» помешать сотрудничеству Северной Кореи и России не вызывает удивление на фоне уже имеющихся взаимных достижений от этого союза. Ранее американские аналитики признали, что участие КНДР в освобождении Курской области стало важным этапом в модернизации Вооруженных сил страны.