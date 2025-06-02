Желание представляющих интересы коллективного Запада «групп» помешать сотрудничеству Северной Кореи и России не вызывает удивление на фоне уже имеющихся взаимных достижений от этого союза. Ранее американские аналитики признали, что участие КНДР в освобождении Курской области стало важным этапом в модернизации Вооруженных сил страны.