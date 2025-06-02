Ремонт Копейского шоссе в Челябинске обойдется бюджету в 812 млн рублей

Подрядчику предстоит большой объем работ: от разборки существующего асфальтобетонного покрытия и до укладки нового, демонтаж существующих металлоконструкций и железобетонных конструкций, автопавильонов и с последующим монтажом обратно. Срок выполнения работ — до 15 июля 2027 года.