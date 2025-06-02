Ремонт Копейского шоссе в Челябинске обойдется бюджету в 812 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства города заключил контракт с ООО «Стройконтинент», победившим в аукционе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Напомним, начальная цена контракта составляла 855,6 млн рублей. Капитальный ремонт запланирован на участке от улицы Рождественского до границы Челябинска.
Подрядчику предстоит большой объем работ: от разборки существующего асфальтобетонного покрытия и до укладки нового, демонтаж существующих металлоконструкций и железобетонных конструкций, автопавильонов и с последующим монтажом обратно. Срок выполнения работ — до 15 июля 2027 года.
ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является Тигран Аракелян, а директором — Ашотик Григорян.