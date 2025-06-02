СМИ сообщили о победе оппозиционера Навроцкого на выборах президента в Польше

Как указано, Навроцкий набрал 50,89% голосов. Его соперник от правящей партии «Гражданская коалиция» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, соответственно, получил 49,11%.
Явка избирателей составила 71,63%, уточнили в СМИ.
Ожидается, что результаты будут официально объявлены национальной избирательной комиссией в понедельник утром.
18 мая в Польше прошел первый тур выборов президента страны.
Польский политолог и журналист Мацей Вишневский 1 июня заявил «Известиям», что предпочтения людей во время голосования на президентских выборах в Польше определяются страхом. По его словам, сейчас в стране общественность обеспокоена двумя основными страхами — перед беженцами и перед возможным военным конфликтом.