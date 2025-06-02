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СМИ сообщили о победе оппозиционера Навроцкого на выборах президента в Польше

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на польский центризбирком (ЦИК).

Источник: AP 2024

Как указано, Навроцкий набрал 50,89% голосов. Его соперник от правящей партии «Гражданская коалиция» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, соответственно, получил 49,11%.

Явка избирателей составила 71,63%, уточнили в СМИ.

Ожидается, что результаты будут официально объявлены национальной избирательной комиссией в понедельник утром.

18 мая в Польше прошел первый тур выборов президента страны.

Польский политолог и журналист Мацей Вишневский 1 июня заявил «Известиям», что предпочтения людей во время голосования на президентских выборах в Польше определяются страхом. По его словам, сейчас в стране общественность обеспокоена двумя основными страхами — перед беженцами и перед возможным военным конфликтом.