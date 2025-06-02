СМИ сообщили о победе оппозиционера Навроцкого на выборах президента в Польше

Польский политолог и журналист Мацей Вишневский 1 июня заявил «Известиям», что предпочтения людей во время голосования на президентских выборах в Польше определяются страхом. По его словам, сейчас в стране общественность обеспокоена двумя основными страхами — перед беженцами и перед возможным военным конфликтом.