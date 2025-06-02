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Во Франции назвали ключевой вопрос на переговорах РФ и Украины

Военный статус Украины на ближайшие годы станет ключевым при обсуждении во время переговоров в Стамбуле.

Военный статус Украины на ближайшие годы станет ключевым при обсуждении во время переговоров в Стамбуле. Об этом заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро, опубликовав свое мнение в журнале Le Point.

«Ключевым вопросом станет военный статус Украины. Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к ее “вассализации”, а с другой стороны — принять требование России о недопуске Украины в НАТО», — отметил он.

Дипломат считает, что НАТО придется согласиться на такие условия, ведь от этого будет зависеть прекращение огня. При этом ввод войск из стран-членов Североатлантического альянса на Украину исключается.

Аро также уверен, что отмена некоторых санкций Евросоюзом в отношении России просто неизбежно. Но главе евродипломатии Кае Каллас не будет места за столом переговоров, так как она слишком воинственно настроена против РФ. А Москва не допустит, чтобы она стала ее собеседником.

Ранее «МК» писал, что в России надеются добиться от второго раунда переговоров в Стамбуле более конкретных результатов. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.