Во Франции назвали ключевой вопрос на переговорах РФ и Украины

Аро также уверен, что отмена некоторых санкций Евросоюзом в отношении России просто неизбежно. Но главе евродипломатии Кае Каллас не будет места за столом переговоров, так как она слишком воинственно настроена против РФ. А Москва не допустит, чтобы она стала ее собеседником.