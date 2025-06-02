КНДР раскритиковала доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Северокорейское ведомство назвало указанный документ провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств. В МИД КНДР заявили, что доклад был сфабрикован. Кроме того, в ведомстве считают, что группа, которая его составляла, не имеет законных оснований для существования.