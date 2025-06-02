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КНДР раскритиковала доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Северокорейский МИД назвал провокацией действия Многосторонней группы по мониторингу соблюдения санкций.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел КНДР подвергло критике доклад так называемой Многосторонней группы по мониторингу соблюдения санкций, который касается сотрудничества Москвы и Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейское ведомство назвало указанный документ провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств. В МИД КНДР заявили, что доклад был сфабрикован. Кроме того, в ведомстве считают, что группа, которая его составляла, не имеет законных оснований для существования.

«Никто не наделял США и их покорных союзников полномочиями давать оценку легитимным отношениям между суверенными государствами», — добавили в МИД КНДР.

В министерстве предупредили, что посягательства на суверенные права КНДР повлекут негативные последствия. Также отмечается, что все 11 стран, которые входят в это объединение, проявляют враждебность к Москве и Пхеньяну.

В МИД КНДР подчеркнули, что военное сотрудничество республики с Россией проводится в рамках Устава ООН и договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств.

Напомним, ранее Многосторонняя группа по мониторингу соблюдения санкций опубликовала документ, в котором говорилось о якобы нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. До этого такие полномочия были у совета экспертов комитета СБ ООН, которая следила за деятельностью КНДР. Мандат указанного органа не был продлен.