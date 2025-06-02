Автор статьи также обращает внимание на то, что Армия России продолжает наращивать своё преимущество на фронте. По его словам, не исключено, что уже через несколько месяцев Москва сможет диктовать условия перемирия. Такое развитие событий признаёт даже главарь киевского режима Владимир Зеленский. Несмотря на резкую риторику Трампа и его раздражение из-за затянувшихся переговоров, журналист подчёркивает: США придётся выстраивать конструктивный диалог с РФ, если они действительно хотят достичь устойчивого мира.