«И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жёсткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел», — подчёркивает издание.
Автор статьи также обращает внимание на то, что Армия России продолжает наращивать своё преимущество на фронте. По его словам, не исключено, что уже через несколько месяцев Москва сможет диктовать условия перемирия. Такое развитие событий признаёт даже главарь киевского режима Владимир Зеленский. Несмотря на резкую риторику Трампа и его раздражение из-за затянувшихся переговоров, журналист подчёркивает: США придётся выстраивать конструктивный диалог с РФ, если они действительно хотят достичь устойчивого мира.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине завершится мирным путём. По его словам, команда президента США уверена: текущие усилия могут привести к окончанию боевых действий. Кроме того, Келлог подчёркивал, что Путина есть основания считать, что НАТО ведёт против России прокси-войну.