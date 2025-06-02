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Умер бывший глава Банка Израиля Стэнли Фишер

Влиятельный экономист Стэнли Фишер умер в возрасте 81 года.

Источник: Аргументы и факты

Один из самых влиятельных экономистов, бывший глава Банка Израиля и замглавы Федеральной резервной службы (ФРС) США Стэнли Фишер умер в возрасте 81 года, пишет The New York Times.

Сообщается, что причиной смерти Фишера стали осложнения болезни Альцгеймера. Он умер 31 мая в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс.

Фишер родился 1943 в Северной Родезии (с 1964 года — Замбия) в еврейской семье. Позже его семья переехала в Южную Родезию (сегодня — Зимбабве).

Он окончил бакалавриат и магистратуру Лондонской школы экономики, получил докторскую степень по философии Массачусетского технологического института, где впоследствии преподавал. Фишер также преподавал в Чикагском университете.

В 1988—1990 годах он занимал пост вице-президента и ведущего экономиста Всемирного банка. С 1994 по 2001 год он являлся первым заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ). На этом посту в 1998 году он предложил России свои рекомендации по выходу из финансового кризиса.

Затем Фишер перешел в Citigroup на должность заместителя председателя, а в 2005 году он возглавил Банк Израиля и работал на этом посту до 2013 года.

В 2014 году президент США Барак Обама выдвинул Фишера на пост замглавы ФРС. Его срок на этой должности заканчивался в 2020 году, но он подал в отставку в 2017 году по личным причинам.

Жена Фишера Рода скончалась в 2020 году. У пары остались трое сыновей и девять внуков.

Ранее в мае на 90-м году ушёл из жизни экс-президент Уругвая Хосе Мухика.