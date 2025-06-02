Умер бывший глава Банка Израиля Стэнли Фишер

В 1988—1990 годах он занимал пост вице-президента и ведущего экономиста Всемирного банка. С 1994 по 2001 год он являлся первым заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ). На этом посту в 1998 году он предложил России свои рекомендации по выходу из финансового кризиса.