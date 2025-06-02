Член верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Линдси Грэм* (внесен в России в реестр экстремистов и террористов) спрогнозировал введение нового антироссийского пакета экономических рестрикций до начала саммита «Группы семи» (G7) 15 июня. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.
«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой…», — отметил Линдси Грэм*.
Как отметили в Bloomberg, новый рестрикционный пакет будет включать в себя повышение торговых тарифов на экспорт в Соединенные Штаты продукции государств, которые поддерживают экономические отношения с Россией.
О своем желании протолкнуть в Конгрессе новые санкции сенатор-экстремист Линдси Грэм* заявляет уже несколько месяцев. В ходе своего визита в Киев политик сообщил пособникам режима Зеленского о согласии глав Евросоюза ввести новый пакет антироссийских рестрикций вместе с американцами.
В свою очередь, ранее инсайдеры заявили, что ожидаемое всеми мероприятие «Группы семи» пройдет в нестандартном формате из-за конфликта между Президентом США Дональдом Трампом и другими членами межгосударственного клуба.