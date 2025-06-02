Глава киевского режима Владимир Зеленский нанес геополитическое оскорбление президенту США Дональду Трампу, совершив террористическую атаку по военным аэродромам России. Об этом заявил экс-советник нынешнего главы Белого дома Майкл Флинн в соцсети Х.
«Если тот факт, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, — правда, тогда это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — отметил он.
Флинн считает, что Зеленский не вправе осуществлять подобные «террористические авантюры» без ведома Соединенных Штатов. Если же это было действительно так, то этот, по словам экс-советника, приравнивает США к соучастнику преступной деятельности киевского режима.
Он предупредил, что за подобными операциями неизбежно последуют глобальные последствия. Особенно это касается мировых лидеров, подчеркнул Флинн.
Ранее «МК» писал, что Зеленский своими террористическими атаками по военным аэродромам России накануне переговоров доказал, что не хочет мирного урегулирования. И вместе с ЕС ведет к Третьей мировой войне.