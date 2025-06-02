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Грэм* анонсировал введение новых санкций против России к саммиту «Большой семёрки»

Сенатор Соединённых Штатов Линдси Грэм* объявил о намерении ввести новые санкционные меры против России к встрече стран «Большой семёрки», запланированной на 15 июня. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источник: Life.ru

1 апреля в Сенат США был внесён законопроект, автором которого выступает Грэм*. Документ, названный «Актом о санкциях против России в 2025 году», предлагает расширить ограничения в ответ на возможный отказ российской стороны от мирных переговоров по украинскому конфликту либо нарушение потенциальных соглашений.

Согласно законопроекту, планируется ввести пошлины в размере 500% на импорт товаров из государств, закупающих у России энергоносители и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет для американских граждан на операции с российскими долговыми обязательствами и вводит дополнительные ограничения.

«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — сказал сенатор.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Республиканец, по его словам, даже не ознакомился с документом. Решение Белого дома относительно дальнейшего давления на Москву пока остаётся неопределённым.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.