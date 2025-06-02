Грэм* анонсировал введение новых санкций против России к саммиту «Большой семёрки»

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Республиканец, по его словам, даже не ознакомился с документом. Решение Белого дома относительно дальнейшего давления на Москву пока остаётся неопределённым.