Грэм* анонсировал введение новых санкций против России к саммиту «Большой семёрки»

1 апреля в Сенат США был внесён законопроект, автором которого выступает Грэм*. Документ, названный «Актом о санкциях против России в 2025 году», предлагает расширить ограничения в ответ на возможный отказ российской стороны от мирных переговоров по украинскому конфликту либо нарушение потенциальных соглашений.
Согласно законопроекту, планируется ввести пошлины в размере 500% на импорт товаров из государств, закупающих у России энергоносители и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет для американских граждан на операции с российскими долговыми обязательствами и вводит дополнительные ограничения.
«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — сказал сенатор.
А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Республиканец, по его словам, даже не ознакомился с документом. Решение Белого дома относительно дальнейшего давления на Москву пока остаётся неопределённым.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.