«С политической точки зрения — это может быть гвоздь в гроб самого Зеленского, может быть, даже в буквальном смысле», — говорится в материале.
Авто публикации также сомневается, что США не были осведомлены о нападении. Киеву вряд ли удалось бы осуществить операцию без ведома американской разведки, учитывая использование их спутников, считают там. Также отмечается, что действия украинской стороны могут ухудшить лишь её позицию, а не укрепить.
Ранее журналист Чей Боуз заявил, что атака Украины на российские аэродромы является проявлением крайнего отчаяния киевских властей. По его словам, Незалежная хочет спровоцировать Москву на необдуманные действия. Согласно британскому телеканалу Sky News, Киеву уже нечего терять.