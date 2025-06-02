«Гвоздь в гроб»: В Польше предупредили Зеленского о последствиях атаки на аэродромы РФ

Авто публикации также сомневается, что США не были осведомлены о нападении. Киеву вряд ли удалось бы осуществить операцию без ведома американской разведки, учитывая использование их спутников, считают там. Также отмечается, что действия украинской стороны могут ухудшить лишь её позицию, а не укрепить.