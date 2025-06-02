Bloomberg: Грэм призвал ввести новые санкции против России к саммиту G7

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм* заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции к саммиту стран «Группы семи» (G7), который пройдёт в середине июня.
По его мнению, этот шаг должен оказать влияние на Пекин.
«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — сказал сенатор, которого цитирует агентство Bloomberg.
Саммит G7 должен состояться в Канаде с 15 по 17 июня.
Напомним, в марте стало известно, что Грэм планировал внести в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России. В мае журнал New Lines со ссылкой на свой источник написал, что госсекретарь США Марко Рубио якобы поддерживал эту инициативу, однако глава Белого дома Дональд Трамп выступил против.
* Внесён в Росфинмонтиторингом в список экстремистов и террористов.