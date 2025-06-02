Bloomberg: Грэм призвал ввести новые санкции против России к саммиту G7

Напомним, в марте стало известно, что Грэм планировал внести в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России. В мае журнал New Lines со ссылкой на свой источник написал, что госсекретарь США Марко Рубио якобы поддерживал эту инициативу, однако глава Белого дома Дональд Трамп выступил против.