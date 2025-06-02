Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Грэм призвал ввести новые санкции против России к саммиту G7

Американский сенатор считает, что принятие очередных рестрикций против РФ окажет влияние на КНР.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм* заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции к саммиту стран «Группы семи» (G7), который пройдёт в середине июня.

По его мнению, этот шаг должен оказать влияние на Пекин.

«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций — в координации с Европой — чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю», — сказал сенатор, которого цитирует агентство Bloomberg.

Саммит G7 должен состояться в Канаде с 15 по 17 июня.

Напомним, в марте стало известно, что Грэм планировал внести в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России. В мае журнал New Lines со ссылкой на свой источник написал, что госсекретарь США Марко Рубио якобы поддерживал эту инициативу, однако глава Белого дома Дональд Трамп выступил против.

* Внесён в Росфинмонтиторингом в список экстремистов и террористов.