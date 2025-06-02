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Евгений Наумов побывал на стройплощадке детсадов и рассказал, как надо оформить фасады

Дошкольные учреждения готовы на 90%

Источник: администрация Краснодара

В Краснодаре в районе улицы Позднякова завершается строительство двух детских садов на 380 мест и школы на 1550 мест. Планируется, что детсады сдадут уже в 2025 году. Их готовность оценивается как 90%.

На минувших выходных стройплощадки детсадов посетил глава города Евгений Наумов. Каждое здание состоит из трех этажей и занимает более 5000 кв.метров площади.

«Фасады детских садов следует оформить в разных цветах, придавая каждому учреждению уникальный облик, чтобы они стали привлекательными и запоминающимися для детей и родителей», — отметил Евгений Наумов.

Готовность школы оценивается в 40%. Здание также будет трехэтажным. Площадь составляет более 28 тысяч кв.метров. В школе оборудуют 62 класса, две столовые, два актовых и два спортивных зала.